L’ex ad dell’Inter Ernesto Paolillo si è espresso a Tmw sul grande avvio di stagione dei nerazzurri e sul derby stravinto

Le parole di Paolillo sul grande avvio di stagione dell’Inter:

«Un divario così ampio nel derby, onestamente, non me l’aspettavo. Mi aspettavo un Milan migliore e un minor divario, soprattutto a centrocampo. Mi è sembrato più debole del previsto, e molto più lento del previsto. Meglio così. Pioli l’ho sempre ritenuto bravo, però onestamente lo scudetto che ha vinto è nato dall’errore di Inzaghi nel derby in poi, con molte colpe dell’Inter e del suo allenatore. Thuram sta dimostrando di crescere molto velocemente e di avere un’intesa incredibile con i compagni e con Lautaro in particolare. Quindi direi che l’Inter ha una squadra decisamente competitiva per lo scudetto».

L’articolo Paolillo: «Inter da scudetto. Il Milan ha vinto per gli errori nerazzurri» proviene da Inter News 24.

