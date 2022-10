Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro gli Hearts in Conference League

Stasera la Fiorentina ha diramato i convocati per la sfida di domani contro gli Hearts di Conference League. Out solo Sottil, ancora alle prese con il proprio infortunio. Presente Quarta dopo i dubbi sorti per le condizioni precarie:

