La Fiorentina potrebbe rischiare caro dopo i cori offensivi indirizzati all’ex di turno Dusan Vlahovic.

Come riferito da Tuttosport, la viola rischia ora la chiusura del settore da dove è arrivato quel «Sei uno zingaro» in direzione del numero 9 della Juventus o, in alternativa, una punizione più soft con una semplice multa.

