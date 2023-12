Ikonè doveva essere tra i convocati della Fiorentina per la gara di Coppa Italia ma non siede nemmeno in panchina

Ikonè doveva essere tra i convocati della Fiorentina per la gara di Coppa Italia ma non siede nemmeno in panchina.

L’esterno francese non è presente a causa di un attacco febbrile che lo ha colpito nelle ultime ore costringendolo al forfait. Non dovrebbe essere a rischio la sua presenza in vista del match di campionato del fine settimana.

