La Fiorentina deve fare molta attenzione al prossimo avversario in Conference League: i polacchi sono sempre pericolosi

I quarti di Conference League hanno consegnato alla Fiorentina la squadra polacca del Lech Poznan. Come si sono comportati nelle gare precedenti in trasferta, visto che l’andata si gioca al Franchi e i viola devono approfittare del fattore campo? Il cammino è iniziato in Georgia, 1-1 contro la Dinamo Bitumi, nel confronto che valeva l’accesso alla competizione e nel quale ha poi perso 1-0 in Islanda con il Vikingur Reykjavik e ha impattato 1-1 in Lussemburgo con il Dudelange.

Nella fase a gironi ha perso 4-3 in casa del sottomarino giallo (gol decisivo del Villarreal solo un minuto dal termine); un altro pareggio per 1-1 è arrivato con l’Hapoel Beer Sheva, formazione israeliana e con lo stesso punteggio ha chiuso con l’Austria Vienna. Nei turni a eliminazione diretta ha fatto 0-0 con il Bodo/Glimt e ha stravinto 3-0 in Svezia, contro il Djurgarden. Come si vede, un andamento in crescita.

L’articolo Fiorentina, il Lech Poznan in trasferta è pericoloso proviene da Calcio News 24.

