Se Victor Osimhen vince il titolo di capocannoniere della Serie A o Haaland straccia la concorrenza con un Manchester City in lizza per la Premier siamo nell’ordine delle cose. Chi sono invece nei principali campionati europei i goleador che non ti aspetti, quelli che riescono a concorrere al podio pur giocando in un club lontano dalla vetta

JONATHAN DAVID – Il Lione è lontano anni luce dalle posizioni di testa. Il suo bomber, invece, sta facendo un grandissimo campionato e insidia nientemeno che Mbappé.

NICLAS FULLKRUG – Nell’anonimo campionato del Werder Brema, il 30enne è la nota lieta. Del resto qualcuno doveva approfittarsi e occupare l’enorme vuoto lasciato da Lewandowski e lui lo sta facendo benissimo, vedi la rete di sabato che al quinto di recupero ha evitato ai suoi la sconfitta con il Mainz.

ANASTASIOS DOUVIKAS – Feyenoord, Ajax o Psv? No, il greco gioca nell’Utrecht. Ed è andato in gol nell’ultima giornata contro il Groningen: è un serio concorrente al titolo finale.

