Alberto Polverosi ha analizzato sul Corriere della Sera la situazione del mercato della Fiorentina dopo l’ingresso in Conference League

«Da poche settimane ha inaugurato un centro sportivo spaziale, aspettava con impazienza questa decisione dell’Uefa, sperava di ottenere la conferma in una Coppa che adesso conosce bene. Ora però i tempi si accorciano e le esigenze (di Italiano) aumentano»: è uno dei passaggi dell’editoriale di Alberto Polverosi sul Corriere della Sera, che individua nella partecipazione alla Conference League un’occasione per la Fiorentina e, in contemporanea, un’urgenza sul mercato.

Il calendario sarà subito fitto, tra campionato e playoff europei, pertanto «Italiano ha bisogno di un difensore centrale, di un centrocampista (soprattutto dopo la prossima cessione di Amrabat) e soprattutto di un centravanti».

