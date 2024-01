Fiorentina Inter 0-1: Lautaro e il VAR aiutano Inzaghi a superare la Juve in classifica. I nerazzurri tornano primi

L’Inter batte la Fiorentina 0-1 ed effettua il sorpasso sulla Juve in classifica. A decidere la sfida è stato un gol di Lautaro al 14′, mentre al 76′ Sommer ha parato un rigore a Nico Gonzalez.

Fondamentale, anche in questa occasione a favore dei nerazzurri, è stato il VAR che ha convalidato la rete dell’argentino (dopo aver controllato il modo con cui si era liberato di Parisi) e non ha sanzionato col rigore una vistosa trattenuta in area di Bastoni ai danni di Ranieri. La squadra di Inzaghi torna prima (54-53 punti) ad una settimana dallo scontro diretto.

The post Fiorentina Inter 0-1: Lautaro e il VAR aiutano Inzaghi a superare la Juve in classifica appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG