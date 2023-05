La cabina di regia per quanto concerne la finale di Coppa Italia 2022/2023 tra Fiorentina e Inter verrà affidata a Brozovic

Come sottolineato oggi da La Gazzetta dello Sport, in vista di Fiorentina-Inter la cabina di regia del centrocampo nerazzurro verrà affidata a Marcelo Brozovic: una certezza in questi casi.

L’assenza di Mkhitaryan libera lo spazio per il croato, che ha bisogno di chiudere nella maniera migliore possibile il percorso fatto in Coppa Italia (aspettando quelle che saranno le news sul suo futuro).

L’articolo Fiorentina-Inter, cabina di regia affidata a Brozovic proviene da Inter News 24.

