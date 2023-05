Le parole dell’agente del centrocampista dell’Inter Mkhitaryan in vista di quello che sarà il suo futuro nerazzurro

Mkhitaryan rimarrà all’Inter? Tramite calciomercato.com, Rafaela Pimenta, agente del centrocampista nerazzurro. Ha voluto chiarire così la situazione.

LE PAROLE – «Se firmerà dovete chiederlo all’Inter, ma mi auguro di sì. Lui si trova molto bene qua: sono la conseguenza di come ci si trova in un posto. Il fatto che Henrikh in questo momento stia facendo molto bene è un segnale del fatto che all’Inter si trova alla grande».

