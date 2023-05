Paolo Maldini ha parlato così di quella che è stata la finale ad Istanbul del suo Milan (aspettando quella dell’Inter)

Ai microfoni di Muschio Selvaggio, Paolo Maldini parla così della sua Finale ad Istanbul (aspettando quella dell’Inter).

LE PAROLE – «Ho fatto gol io in finale dopo 40 secondi e lì avevo capito che c’era qualcosa di strano (ride, ndr). E’ una partita che abbiamo dominato per 110 minuti, loro hanno giocato bene 10 minuti e siamo riusciti a perdere. Ci sono state tante speculazioni su quello che è successo all’intervallo, siamo entrati nello spogliatoio urlando tutti perchè eravamo nervosissimi, è intervenuto Ancelotti urlando per farci stare zitti. Hanno detto che avevamo festeggiato, io da capitano non lo…(CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA)».

L’articolo Finale Istanbul, Maldini racconta: «Fu una partita strana. Ecco perché…» proviene da Inter News 24.

