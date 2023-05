Attesi più di 30 mila spettatori per Fiorentina-Inter: un grande popolo nerazzurro attende la finale di Coppa Italia a Roma

Come riportato oggi da TMW, ci sarà una grandissima atmosfera in vista della finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter: soprattutto per quanto concerne il pubblico allo stadio Olimpico di Roma.

Infatti sono attesi ben 30 mila spettatori nerazzurri, pronti a trascinare Lautaro Martinez e compagni verso la vittoria.

L’articolo Fiorentina-Inter, presenti oltre 30 mila spettatori proviene da Inter News 24.

