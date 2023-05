Le parole di Maldini sull’Inter: «Antagonismo sano col Milan»

Ospite della puntata di Muschio Selvaggio con Fedez, Paolo Maldini ha parlato del suo rapporto da rossonero con i cugini dell’Inter.

RAPPORTO CON L’INTER – «C’è massimo rispetto, ma non è una cosa solo mia. Quando è arrivato Nesta dalla Lazio mi chiese quali erano i ristoranti in cui poteva andare e quali no, perchè a Roma è così. Gli dissi che poteva andare dove voleva. C’è un antagonismo sano tra le due squadre»

