Il presidente FIFA Infantino sul razzismo: «Sostegno totale a Lukaku, Vinicius e Vlahovic»

Intervistato telefonicamente da Radio Rai, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha voluto soffermarsi sui recenti casi di razzismo negli stadi.

LE PAROLE– «Purtroppo sembra proprio che non si risolva ed è anche troppo facile nascondersi dietro a spiegazioni che tanto è un problema di società e non è un problema del calcio. È ovviamente un problema di società ma è anche un problema del calcio. Noi responsabili nel calcio dobbiamo fare tutto il possibile e di più per, prima di tutto, sostenere chiunque venga abusato, e dunque sostegno totale a Vinicius, a Lukaku, a Vlahovic, a chiunque venga abusato. Come presidente della Fifa e come Gianni Infantino assolutamente, senza ma e senza nessun tipo di pensiero. Sostegno assoluto e totale»

