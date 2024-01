Colpo di scena in Fiorentina-Inter, Italiano cambia la formazione ufficiale, ecco chi prenderà il posto di Sottil

Primo clamoroso colpo di scena in Fiorentina-Inter. Dopo aver annunciato la formazione ufficiale, il tecnico dei viola Vincenzo Italiano cambia una pedina del proprio scacchiere.

Dentro Nzola che sostituisce Sottil. Quest’ultimo rimarrà infatti in panchina. Nulla da segnalare invece sul lato nerazzurro o per ulteriori cambiamenti per i toscani.

L'articolo Fiorentina Inter, clamoroso Italiano! Cambia formazione, fuori Sottil proviene da Inter News 24.

