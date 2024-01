L’ex arbitro Luca Marelli ha espresso il suo parere sui tre casi arbitrali dubbi di Fiorentina-Inter.

L’Inter ha vinto 1-0 sul campo della Fiorentina ma anche ieri non sono mancate le polemiche per alcune decisioni arbitrali: ecco il parere di Luca Marelli a DAZN. “Sul gol di Lautaro una precisazione per quanto detto da Italiano: non c’è stato un blocco irregolare, semplicemente un contatto prima della deviazione vincente in porta. A mio parere è una situazione molto al limite, l’arbitro di campo era in posizione perfetta per valutare. La decisione è di campo, il VAR non interviene. Una spinta leggera c’è stata ma non è stata violenta, poi Parisi accentua, si tiene il collo ma viene toccato sulla spalla. Queste reti vanno correttamente convalidate, spintarella di Lautaro ma non tale da annullare il gol. Sicuramente non è episodio da VAR”.

Lautaro Martinez Castello Lukeba

Sul presunto fallo di Bastoni

“Bastoni-Ranieri? Episodio interessante e molto particolare, inizialmente si tengono entrambi. Poi Bastoni perde contatto col pallone e si dedica solo ad abbracciare Ranieri, forse il check ha considerato questo. Nell’ultima parte, che è la più importante a mio parere, Bastoni non guarda la palla, siamo molto al limite. Avrei gradito un on field review”.

Sul rigore assegnato alla Fiorentina

“Sommer-Nzola Anche questo è un episodio particolare, di solito chi arriva prima ha ragione. Il pallone viene toccato contemporaneamente dai due, in realtà sono contemporanei. In sala VAR hanno valutato molto pericoloso l’intervento di Sommer, mi trovo d’accordo con la decisione finale. Un portiere ha tutto il diritto di cercare il pallone ma deve stare attento, questo è un pugno in faccia”.

