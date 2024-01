Maurizio Pistocchi ha sollevato un interrogativo interessante dopo la vittoria dell’Inter con la Fiorentina nella 22^ di Serie A

Su X, Maurizio Pistocchi interroga il web e i tifosi circa un episodio durante Fiorentina Inter, destinato a far discutere ancora per molto.

FIORENTINA INTER, PISTOCCHI – C’è qualcosa che non mi quadra: se l’uscita alta di Maignan su Lovato ( non prende la palla ma il giocatore avversario) in Cagliari Milan del marzo 2022 era stata giudicata “normale dinamica di gioco” come è possibile che quella di Sommer su Nzola ( prende prima la palla, poi l’avversario) in Fiorentina Inter venga considerata da calcio di rigore? Questo è il vero problema: giudizi differenti su dinamiche simili. E la gente non capisce e, giustamente, si arrabbia

