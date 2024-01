Marco Tardelli ha detto la sua sull’imminente derby d’Italia tra Inter e Juve, in scena il 4 febbraio alle 20.45: le parole

Intervistato dall’ADNKronos, l’ex centrocampista Marco Tardelli si esprime così sul match tra Inter e Juve, che dirà molto del percorso in campionato e della lotta scudetto.

INTER JUVE – «Per quanto si è visto in questa prima parte di stagione l’Inter è la squadra più forte del campionato, se domenica batte la Juve il discorso campionato può considerarsi chiuso. Hanno una squadra completa con un campione con Lautaro Martinez in attacco, un centrocampo di altissimo livello e una difesa che prende pochissimi gol. Anche Simone Inzaghi lo vedo migliorato, è in grado di cambiare nel corso della partita se qualcosa non va. Anche ieri a Firenze, pur soffrendo, ha colto un successo fondamentale»

L’articolo Tardelli sentenzia: «Se l’Inter batte la Juve domenica, campionato chiuso. Inzaghi è cambiato in una cosa» proviene da Inter News 24.

