L’ex portiere Francesco Toldo ha elogiato il percorso che stanno facendo i nerazzurri in questa stagione.

Francesco Toldo ha parlato di Fiorentina-Inter e di calcio in generale a Radio Anch’io Sport. “L’Inter è una macchina da guerra, quei due là davanti trascinano la squadra e c’è il resto del gruppo che recupera palla e corre. In più prendono pochi gol, tutti gli ingredienti giusti per far stare tranquillo un portiere. Ma ieri Sommer non è stato tranquillo. La Fiorentina mi piace, fa gioco, l’allenatore insegna a giocare a calcio, ovviamente ci sono differenze di investimenti, però credo meriti quella posizione in classifica, la speranza di qualificarsi in Champions c’è”.

Yann Sommer

Sul compianto Gigi Riva

“Parliamo di quelle persone di una volta, di un’altra tempra. Persone come i miei genitori, non si lamentano nonostante gli acciacchi. Quando vivono con l’essenziale, non si lamentano mai. Gigi Riva è stato l’esempio ed era sempre lì a darti una parola di conforto e un aiuto pratico. Un uomo di poche parole, ma era sempre lì, con le sue sigarette e col suo viso sempre sorridente. Una figura di riferimento per tutti gli atleti che hanno passato un periodo in nazionale”.

La diversità del calcio di oggi rispetto a quello del passato

“Il calcio di oggi è molto diverso. L’attaccamento alla squadra era maggiore, i trasferimenti erano meno frequenti. C’era più fedeltà. Ma non cambia l’amore per questo sport, i ragazzi si appassionano sempre. Mi piacerebbe che i ragazzi giocassero più per la passione e meno per l’illusione dei soldi. Ora per fare un contratto bisogna mettersi li’ con una decina di persone, prima bastava solo una stretta di mano. Mi piace il volto pulito e mi piacerebbe vedere più italiani, bisogna dare più fiducia ai giovani e meno acquisti stranieri”.

L’articolo Toldo: “La Fiorentina merita il quarto posto, Sommer non è stato tranquillo ma l’Inter è una macchina da guerra” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG