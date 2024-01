Fiorentina Inter è il prossimo big match di Serie A, Lautaro Martinez è la bestia nera della squadra viola, come testimonia un super dato

Ci siamo, ancora una manciata di ore e poi Fiorentina ed Inter saranno a tutti gli effetti sul campo dell’Artemio Franchi. Lo sa bene Lautaro Martinez, che quando vede viola (di solito) il pallone lo infila eccome in porta.

Il bomber argentino ha infatti segnato tre doppiette nelle ultime 4 sfide disputate contro la compagine toscana. 6 reti in quattro partite, come spiegato, due timbri per match ad esclusione della partita andata in scena il 1 aprile 2023 con vittoria viola a San Siro. Riuscirà a ripetersi questa sera

L’articolo Fiorentina Inter, Lautaro bestia nera dei Viola: quel dato mostruoso… proviene da Inter News 24.

