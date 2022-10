Dimarco e il mancato rosso in Fiorentina Inter: anche l’ex arbitro Luca Marelli sorpreso dal mancato cartellino al terzino

Grandi polemiche per il mancato rosso all’indirizzo di Dimarco in Fiorentina-Inter.

Sorpreso anche l’ex arbitro Luca Marelli, che a Dazn ha così analizzato l’episodio.

LE PAROLE – «Non ci sono dubbi, è un episodio che doveva essere punito col rosso, non per chiara occasione da rete ma per intervento falloso con vigoria sproporzionata. È assolutamente inspiegabile»

