Fiorentina-Inter si avvicina e Simone Inzaghi intende far accomodare ancora una volta in panchina uno dei suoi fedelissimi

Il Corriere dello Sport fa un focus sul minutaggio di Dumfries, esterno dell’Inter, nelle ultime partite di campionato.

L’olandese siederà probabilmente per la quarta volta consecutiva in panchina dopo essere partito titolare contro il Verona. Nelle ultime tre gare Dumfries non si è inoltre nemmeno mai alzato.

L’articolo Fiorentina Inter, quarta panchina di fila per un big: lo scenario proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG