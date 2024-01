Alessio Tacchinardi, ex Juventus, ha trattato diversi temi, tra cui la lotta scudetto, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui tratta diversi temi, riguardanti anche l’Inter.

SETTIMANA DECISIVA – «Il campionato è ancora lungo, ma questa può essere la settimana della svolta per la Juventus»

SENSAZIONI SULLA JUVE – «Positive. Se oggi la Juventus batte l’Empoli mette una bella pressione sull’Inter che dopo 24 ore scenderà in campo al Franchi a -4 e contro una Fiorentina avvelenata per questo inizio di 2024. Il fattore psicologico incide e i nerazzurri, per uscirne bene, dovranno dare un’altra dimostrazione di forza e maturità».

QUANTO INCIDE ALLEGRI – «Max dopo il divorzio Mourinho-Roma è rimasto l’ultima volpe da scudetto. E fa la differenza. E’ un fuoriclasse nel gestire la pressione, ha davvero la corazza. E in queste situazioni si esalta: lottare per vincere il campionato è il suo habitat naturale. Allegri sarà il valore aggiunto».

L’ESPLOSIONE DI VLAHOVIC – «Dusan aveva bisogno solo di sentirsi meglio fisicamente e di testa. E mentalmente ha effettuato il salto di qualità. Non gioca più soltanto per segnare, ma per vincere. E la conseguenza è che fa più gol perché è più leggero e sereno. Non credo che riuscirà a insidiare nella classifica marcatori Lautaro che è in formissima, ma soprattutto penso che adesso abbia un’altra priorità: vincere lo scudetto».

