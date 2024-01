Il calciomercato dell’Inter prosegue e cerca di definire il futuro di Carboni, per il quale è arrivata intanto un’offerta dalla Premier

Sirene inglese per Valentin Carboni, talento dell’Inter attualmente in forza al Monza, secondo il Corriere dello Sport.

I nerazzurri avrebbero ricevuto dal West Ham un’offerta superiore ai dieci milioni per il classe 2005. La dirigenza l’ha però rispedita al mittente perché non considerano l’ipotesi cessione per Carboni.

L’articolo Calciomercato Inter, offerta inglese per Carboni: la risposta del club proviene da Inter News 24.

