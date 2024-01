Pellegrino Milan, quattro club sulle tracce del difensore rossonero: il punto e le ultime novità sul suo futuro

Marco Pellegrino potrebbe lasciare il Milan in questi ultimi giorni di mercato. Come riportato da Sky Sport, sarebbero quattro i club in corsa per il centrale argentino di proprietà dei rossoneri.

Il Verona ha avviato i primi contatti per lui, mentre in Spagna lo stanno monitorando Villarreal e Cadice. Attenzione poi alla possibile pista Belgio, lì dove l’Anderlecht si è detto interessato.

The post Pellegrino Milan, quattro club sulle tracce del difensore: il punto appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG