Calciomercato Milan, cosa aspettarsi in questi ultimi giorni di trattative: il punto sulla situazione in casa rossonera

Manca sempre meno alla fine della sessione invernale di calciomercato e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si fanno sempre più ridotte le possibilità che il Milan possa mettere a segno ancora un colpo.

I rossoneri aspettano l’inizio della prossima settimana per capire se potrà arrivare un nuovo difensore centrale ma soltanto a condizioni favorevoli: la volontà c’è, l’urgenza no. Ancora minori le possibilità che arrivi un centrocampista o un attaccante: l’idea è di andare avanti con le risorse già in possesso.

