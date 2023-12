Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato così dopo il match giocato contro il Torino: le dichiarazioni

Vincenzo Italiano ha parlato così a Dazn dopo Fiorentina-Torino.

LE PAROLE – «E’ stato un 2023 incredibile, abbiamo giocato 64 partite che sono un’immensità. E’ stato un anno a livello di obiettivi raggiunti, punti, soddisfazioni tolte e si conclude con questo successo sofferto. Nel secondo tempo abbiamo messo a posto qualcosina e quel gol ci premia per il fatto di non aver mollato, rispetto a prima riusciamo a tenere botta. Ora badiamo al sodo e facciamo risultato, è una classifica che vogliamo goderci. Subivamo troppi gol, dove in tanti non partecipavano alla fase di non possesso e si allontanavano dalla fase di pericolo. Ultimamente ci sacrifichiamo, ripieghiamo e questo ci sta permettendo di subire pochi gol».

