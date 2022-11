Il tecnico della Fiorentina Italiano ha parlato nella conferenza pre Riga: «Ho parlato con la squadra, stiamo provando nuove soluzioni e ho massima disponibilità»

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha presentato l’ultima gara del girone di Conference League contro il Riga.

CONFERENZA – “Prima di Spezia dovevamo cercare di fare punti per la classifica che non era bella né veritiera. Ho cercato di dire ai ragazzi che dovevano mettere più voglia ed entusiasmo. Dovevano pensare più al risultato che alla prestazione individuale. Abbiamo concesso forse un po’ di più rispetto alle altre partita ma abbiamo tirato 27 volte in porta. Nella ripresa abbiamo fatto un’ottima gara e abbiamo meritato di vincere. Io che sono l’allenatore devo essere l’ancora di salvezza della squadra, devo metterli in condizione di vincere le partite. Stiamo provando tante soluzioni e i ragazzi stanno dando ampia disponibilità e adesso riusciamo ad avere soluzioni alternative”.

