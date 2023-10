Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo il 3-0 dei viola contro il Cagliari. I dettagli

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro il Cagliari.

PAROLE – «Nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi siamo calati un po’ come contro il Frosinone. Ho cambiato i quattro davanti per restare nella loro metà campo, però è difficile avere certi ritmi alti quando si gioca ogni 2-3 giorni; è normale che si cerchi di amministrare e gestire il risultato, ma possiamo crescere anche da questo punto di vista. Sono contento, per i gol e la classifica, per la rete di Nzola. Obiettivi? Ho la sensazione che ripetere quanto fatto lo scorso anno non è semplice. È stato un percorso duro, lungo, noi dobbiamo cercare anche quelle situazioni dove ci gira bene. Con i nuovi possiamo arrivare fino al traguardo in tutte le competizioni. La Fiorentina merita un livello alto e importante, ci proveremo».

