Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha così parlato dopo la sconfitta contro il Milan: le sue dichiarazioni

Vincenzo Italiano ha così parlato dopo il ko con il Milan a Sky Sport.

RAMMARICO – «In queste situazioni, il secondo tempo giocato con questa veemenza, ci manca quella ferocia per fare gol e raddrizzare le partite. Non è la prima volta che prendiamo in mano le gare ma senza ferocia non fai gol. Paghiamo un primo tempo non con un grande ritmo, dove negli ultimi 10 minuti abbiamo concesso tanto al Milan ma meritavamo il pareggio».

