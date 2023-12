Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro il Ferencvaros

PAROLE – «L’obiettivo è stato centrato e abbiamo avuto la possibilità di giocare oggi con due risultati su tre e siamo stati bravi a reagire allo svantaggio. Superiamo questo girone non semplice e rispetto all’anno scorso abbiamo fatto un passo avanti. Nico Gonzalez? Ha pagato gli otto giorni a parte dove non ha potuto spingere. Lo avevamo tutelato a Roma, ma oggi si sentiva bene. Credo si sia stirato però spero non sia nulla di grave per averlo al più presto. Mercato? Da qui a gennaio ci sono ancora tante partite e valuteremo come ci arriveremo».

