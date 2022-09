Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine della sfida contro l’Udinese ai microfoni di DAZN

UDINESE – «Abbiamo fatto male, siamo partiti in maniera diversa rispetto al solito. All’inizio non eravamo noi e questo ha influito sulla sconfitta. Loro ci hanno colpito dove sapevo potevano darci più fastidio».

TURNOVER – «Ho dovuto mettere in campo questi giocatori siccome altri sono ancora in ritardo di condizione. Nonostante questo potevamo anche pareggiare e sarebbe stato giusto. Episodio? Il loro gol molto dubbio».

MERCATO – «Eravamo ancora imbattuti e un passo falso non lo volevamo affrontare. Lavoriamo per non commentare queste partite. Vedremo, ma penso saremo questi. Barak? Giocatore intelligente ed è giusto sfruttarlo in questo ruolo. Può darci tanto».

JUVENTUS – «Abbiamo sempre avuto pochi giorni per preparare le partite da quando abbiamo iniziato. Dovremo essere bravi dal punto di vista mentale e prepararla in un giorno».

