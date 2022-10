L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Lecce. La sua analisi della partita

Le dichiarazioni di Italiano dopo Lecce Fiorentina ai microfoni di DAZN:

L’ANALISI – “Per me abbiamo sbagliato il primo tempo a livello tecnico, abbiamo concesso troppe ripartenze al Lecce. Però abbiamo reagito con un buonissimo secondo tempo, abbiamo raggiunto un pareggio meritato e potevamo anche vincere la partita. Le occasioni da gol? Stiamo cercando di lavorare un po’ più in verticale e portare gli esterni più al centro, nel primo tempo due gol sono arrivati ma sono stati annullati, abbiamo avuto occasioni anche nella ripresa. Qualcosa di buono però si sta vedendo. L’Europa Abbiamo 5 punti in meno dell’anno scorso, non sono tantissimi. Non stiamo riuscendo a trovare la giusta continuità, la Conference ti toglie qualcosa e stiamo cercando di abituarci. Sappiamo che in campionato siamo in ritardo e serve qualcosa in più”.

