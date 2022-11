Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato prima del match contro la Salernitana. Ecco le sue dichiarazioni

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Salernitana.

PAROLE – «Nel momento in cui non riesci a concretizzare, qualcosa bisogna cercare di modificare. Stiamo cercando di andare più in verticale, specie nella metà campo avversaria dove ricercavamo il palleggio per arrivare al gol. Ora cerchiamo di andare più diretti, trovare maggiore verticalità e qualche vantaggio lo stiamo trovando».

L'articolo Fiorentina, Italiano: «Nel momento in cui non riesci a concretizzare, qualcosa bisogna cercare di modificare» proviene da Calcio News 24.

