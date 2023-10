Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio

RIGORE IKONE – «Non ho visto, ma Ikone ha avuto molte situazioni per far male. È impensabile arrivare a Roma e fare così tante palle gol senza segnare. Questa ingenuità ci costa caro. Un’altra sconfitta dopo l’Empoli, potevamo ottenere di più. La Lazio è molto brava a ripartire, ma non glielo abbiamo permesso tanto. Questo è merito dei ragazzi».

RIGORE PER LA LAZIO – «Milenkovic si accorge che quel movimento doveva farlo prima e la palla gli sbatte sul braccio. Sporcare una prestazione così fa male, mi auguro che faccia male anche ai miei giocatori. Peccato, sono amareggiato e deluso. Perdere così non è giusto».

