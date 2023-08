Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo la sconfitta in Conference League contro il Rapid Vienna

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo il ko in Conference League della Fiorentina contro il Rapid Vienna. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Primo tempo abbiamo mosso lentamente la palla, non siamo riusciti mai ad arrivare in porta. Nel secondo tempo siamo cresciuti con una grande reazione. Ora inizia un’altra storia. L’anno scorso non riuscivamo a fare gol come quest’anno. Ripartiamo dal secondo tempo, ci prepariamo alla battaglia a Firenze. Le due punte è un ragionamento giusto, che faremo nella gara di ritorno. Ad Infantino ho chiesto equilibrio. Beltram e Nzola ci possono tornare utili insieme al Franchi. Sono fiducioso per il ritorno e sono convinto che davanti al nostro pubblico faremo una grande partita».

DIFFERENZA RISPETTO AL GENOA – «A Genova ha fatto la differenza la nostra grande concretezza, oggi i dettagli hanno fatto la differenza. Se avessimo avuto un altro cinismo forse proiettavamo la partita sotto un altro aspetto. Il Rapid ha un’altra brillantezza e un altro ritmo. Fra una settimana ripartiremo con la voglia di ribaltare il match con un altro ritmo».

