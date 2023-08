Le parole di Angel Di Maria sul difficile periodo alla Juve: «Non ho mai capito quello che è successo durante la stagione»

A D Sports Radio, Angel Di Maria ha parlato della sua difficile stagione alla Juve. Di seguito le sue parole.

ANNATA DIFFICILE – «È stato un anno difficile per il club. Non ho mai capito quello che è successo durante la stagione. Ho provato a capirlo e fare il mio dovere quando mi toccava giocare. Non ho giocato molto e alla fine ne ho risentito».

PROBLEMI JUVE – «Ho avuto diverse discussioni con i dirigenti perché non è quello di cui avevo parlato con loro e con l’allenatore prima di venire. Le cose che succedono durante tutto l’anno e ci si rende conto che la parola non vale molto».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG