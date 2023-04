Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la conquista della finale di Coppa Italia

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa.

QUARTA FINALE DA ALLENATORE – «Sono tutte importanti. Ci tengo a dire che questo percorso mi è servito, è stato utile e formativo. Questa finale è nata anche dalle precedenti, sono fiero di questo ma non è un questione personale di Vincenzo Italiano, riguarda la Fiorentina. Il gruppo, la società, i direttori… Chiunque lotta per la Fiorentina. Siamo dentro tre competizioni e sfideremo l’Inter a Roma, ci godiamo la finale, ci penseremo tra un po’. I ragazzi hanno sempre voluto raggiungere questo traguardo, l’abbiamo ottenuto e mi complimento».

GESTIRE LA GARA – «Questa gara è figlia dei ritorni contro Braga e Lech Poznan, ne sono contento. Hanno tutti capire che c’era da badare al sodo e non rischiare, forse abbiamo capito la lezione… Prova matura, attenta. Abbiamo battuto dodici corner, in certe partite dobbiamo essere più efficaci su questo, ma abbiamo giocato come dovevamo, concedendo poco all’avversario».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG