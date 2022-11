La Fiorentina di Italiano si sta riprendendo dopo un inizio non positivo in campionato, la viola ha trovato la quarti vittoria consecutiva

Tra campionato e Coppa Vincenzo Italiano ha saputo ritrovare il sorriso dei suoi. Una buona rotazione, un cambio di modulo con un trequarti più vicino alla punta e i gol che sono finalmente tornati. Spezia e Genova per due vittorie consecutive in Serie A e ora la classifica inizia a farsi buona. Ora le ultime due prima della sosta per continuare la striscia positiva e poter lavorare in tranquillità durante i Mondiale e preparare il 2023.

L’articolo Fiorentina, Italiano ritrova i suoi e la quarta vittoria di fila proviene da Calcio News 24.

