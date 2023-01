Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista della sfida con il Sassuolo

PAROLE – «Affrontiamo una squadra che è in grado di creare difficoltà a chiunque. Ci sono calciatori molto talentuosi, allenati da un bravo tecnico. Nella scorsa stagione non siamo riusciti a portare a casa la vittoria, questa volta cercheremo di fare qualcosa di più. Ovviamente andremo in campo per vincere. Il tifo dei nostri sostenitori ci dà una carica in più e proveremo a sfruttarlo a nostro vantaggio. Domani vogliamo farli felici».

