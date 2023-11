Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, nel post partita della gara contro il Genk. I dettagli

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky nel post partita della vittoria per 2-1 in Conference League contro il Genk.

PARTITA – «Grandissimo secondo tempo. All’intervallo abbiamo detto che stavamo lasciando qualche situazione di troppo a loro. Abbiamo concesso un gol, ma abbiamo reagito subito e poi nel secondo tempo abbiamo giocato bene. Il secondo gol è arrivato su una giocata corale. Dobbiamo ancora giocare l’ultima, per chiudere primi nel girone. Dove si può migliorare? Soprattutto su situazioni come sul gol preso e sbloccando i nostri attaccanti. Dobbiamo lavorare su questo, dopo essere andati in Ungheria perché è importante arrivare primi».

IMMOBILE – «Ai ragazzi dico sempre: o si gioca o si subentra, nessuno è dimenticato e tutti devono dare il massimo. Oggi sono entrati tutti bene e sono contento, perché ho visto davvero un bel secondo tempo. Gli avevo fatto l’esempio di Immobile: bandiera e capitano, gioca 10 minuti e decide la partita. Se lo capiamo possiamo ottenere grandi vantaggi».

