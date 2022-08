Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato dopo il successo in rimonta contro la Cremonese

Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo Fiorentina-Cremonese.

VITTORIA – «Per come si era messa è stata una vittoria più difficile del previsto. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo nonostante qualcuno fosse solamente adattato in qualche ruolo, comunque faccio i complimenti a Kouame e Benassi. Ci siamo complicati la vita nella ripresa, cosa che non mi è piaciuta, poi un pizzico di fortuna ci stava visti i gol sbagliati prima. Capita a tutti di perdere così, capiterà anche a noi».

EUROPA – «Si deve pensare al Twente e io ho già iniziato a farlo, è una partita importante per noi. Oggi non ho voluto rischiare qualche acciaccato, ma da domani si torna al centro sportivo e si prepara una delle partite più importanti delle ultime stagioni».

L’articolo Fiorentina, Italiano: «Un po’ di fortuna ci voleva, ora testa al Twente» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG