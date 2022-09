La Fiorentina potrebbe salutare Luka Jovic già a gennaio, questa la voce che circola dalla Spagna

Arrivato tra l’entusiasmo dei tifosi e con voglia di rivalsa, il serbo non ha ancora lasciato il segno in Viola. Anche per questo la società starebbe pensando a un nuovo attaccante in vista del mercato invernale.

