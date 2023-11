Fiorentina Juve, Kean ha un ricordo speciale contro i viola: successe nel 2018, ecco la statistica verso il match del Franchi

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso note le statistiche verso il match del Franchi contro la Fiorentina. Una di queste riguarda Moise Kean.

La prima delle tre doppiette dell’attaccante in Serie A è arrivata proprio contro la Fiorentina, il 28 gennaio 2018 con la maglia del Verona; il classe 2000, tuttavia, non ha partecipato nemmeno a una rete in cinque sfide con la Juventus contro i viola in campionato.

