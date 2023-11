Fiorentina Juve, la previsione di Bortolo Mutti in vista del match di questa sera al Franchi: ecco come la vede il tecnico

In esclusiva per Juventusnews24, Bortolo Mutti ha così analizzato la sfida del Franchi in programma stasera.

LE PAROLE – «E’ una partita tosta. La Fiorentina viene da due sconfitte dopo aver fatto grandi cose prima. E’ un campo ostico con una partita aperta a tutto e bisognerà vedere come si pone la Fiorentina, che resta una compagine molto tecnica e offensiva. La Juve deve dimostrare grande solidità e giocare senza grandi timori, certi equilibri si sono cementati».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA DI MUTTI

The post Fiorentina Juve, la previsione di Mutti: «Ecco come andrà a finire» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG