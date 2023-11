Fiorentina Juve, nuovo confronto oggi tra Italiano e Allegri. I numeri, nei precedenti tra i due, parlano chiaro a favore di…

Il Corriere dello Sport analizza i precedenti del match tra Fiorentina e Juve in programma questa sera al Franchi e valido per l’undicesima giornata di campionato.

In particolare il confronto si incentra tra Italiano e Allegri, che ad oggi parla in favore del mister bianconero. Il viola ha uno 0,67 di punti con il collega, terzo risultato negativo nei testa a testa con i colleghi, a fronte di una sola vittoria e un pareggio ottenuti in sei confronti.

