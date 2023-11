Fiorentina Juve, un viola osservato speciale: è il pericolo numero uno. Le ultime verso il big match

Nico Gonzalez ha già realizzato cinque gol in nove match di campionato, solo uno in meno di quanto fatto in 24 presenze nel 2022/23 e due in meno che nelle 33 partite del 2021/22. In caso di gol, la Juventus diventerebbe la quarta avversaria contro cui l’attaccante viola conta due reti nel massimo campionato, dopo Cagliari, Napoli e Sassuolo.

Tre gol di testa per Nicolás González in questo campionato, uno in più di quanto fatto tra 2021/22 e 2022/23 in Serie A; l’ultimo attaccante viola a fare meglio in una singola stagione nel massimo campionato è stato Giovanni Simeone nel 2017/18 (quattro).

