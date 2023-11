Vlahovic campione vero: il gesto social per Firenze, città dove è cresciuto come calciatore e persona – FOTO

Vlahovic domani tornerà a Firenze da avversario per affrontare la Fiorentina da attaccante della Juve.

Il bomber serbo, nelle scorse ore, ha dedicato un messaggio social proprio alla città che l’ha visto crescere come calciatore e come persona e che è alle prese con i problemi del maltempo. Vlahovic, via Instagram, ha pubblicato una foto di Firenze sotto l’acqua e l’emoji di un cuore e di due mani giunte in preghiera. Un gesto non scontato.

The post Vlahovic campione vero: il gesto social per Firenze – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG