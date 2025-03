Fiorentina-Juventus, formazione: Thiago Motta rischia l’esonero con l’esclusione di due big

Juventus, clamorosa scelta di Thiago Motta: Vlahovic e Yildiz ancora fuori dall’undici titolare contro la Fiorentina.

La Juventus si prepara a scendere in campo contro la Fiorentina in una sfida cruciale per la corsa alla Champions League. Dopo il pesante 0-4 subito contro l’Atalanta, i bianconeri sono chiamati a una prova di forza per difendere il quarto posto dagli assalti di Bologna, Lazio, Roma e della stessa Fiorentina. Ma la vera notizia che sta facendo discutere riguarda le scelte di Thiago Motta, pronto a varare una rivoluzione tattica che potrebbe lasciare ancora una volta in panchina due dei giocatori più talentuosi della rosa: Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz.

Juve con la difesa a tre: la svolta tattica di Thiago Motta

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero starebbe seriamente pensando di abbandonare il 4-2-3-1 per passare a un 3-5-2, un modulo che finora non ha mai utilizzato alla guida della Juventus. Una scelta dettata dalla necessità di dare maggiore solidità alla squadra, ma che comporterebbe esclusioni eccellenti.

La nuova disposizione vedrebbe Lloyd Kelly, Pierre Kalulu e Renato Veiga come trio difensivo, con Gatti destinato alla panchina. A centrocampo, spazio a Manuel Locatelli in regia, supportato da Teun Koopmeiners e Khephren Thuram come mezzali. Sulle corsie esterne, Timothy Weah occuperà la fascia destra, mentre Weston McKennie agirà sulla sinistra.

E in attacco? Qui arriva la scelta più sorprendente: il tandem offensivo sarà composto da Randal Kolo Muani e Nico Gonzalez, con Vlahovic e Yildiz ancora una volta esclusi dall’undici titolare.

Vlahovic e Yildiz, un’esclusione che fa rumore

L’ennesima panchina per Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz non può passare inosservata. Il serbo, miglior marcatore della Juventus in questa stagione, sembra non rientrare nelle priorità di Motta per il nuovo assetto tattico, nonostante la sua esperienza e il legame con il gol. Ancora più sorprendente è l’esclusione di Kenan Yildiz, talento emergente che ha dimostrato di poter fare la differenza con la sua tecnica e la sua imprevedibilità.

Questa decisione potrebbe alimentare tensioni all’interno dello spogliatoio, soprattutto considerando che la Juventus si gioca un posto in Champions League e ha bisogno dei suoi uomini migliori in campo. La scelta di Motta è chiara: puntare su giocatori più funzionali al nuovo sistema di gioco, ma il rischio è di lasciare in panchina due elementi che potrebbero cambiare il destino del match.

Con la Fiorentina pronta a dare battaglia, resta da vedere se il tecnico bianconero confermerà questa formazione fino all’ultimo o se ci sarà spazio per un ripensamento. Una cosa è certa: l’assenza di Vlahovic e Yildiz dall’undici titolare continua a far discutere.