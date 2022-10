L’attaccante della Fiorentina Christian Koaumè, migliore in campo nella gara contro gli Hearts, ha così analizzato la partita a Sky Sport

LE PAROLE – «Speriamo di continuare così, noi siamo questi. Quando giochiamo così si fatica a batterci, dobbiamo andare avanti in questo modo e fare quello che abbiamo fatto oggi. Jovic? Ho pensato subito a dargli quel pallone, stiamo attraversando un periodo un po’ così in attacco e i gol ci fanno bene. Ora speriamo di continuare così anche in campionato».

